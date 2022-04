Charles-Henry DUBAIL a fondé en 1987 VICTOIRES ÉDITIONS, devenu VICTOIRES SA en 2015 (www.victoires-sa.fr), qui ouvre son capital en bourse (www.alternativa.fr) pour lancer la plateforme LEGILOCAL (www.legilocal.fr). La société fait partie de la nouvelle génération de médias professionnels qui associent information à valeur ajoutée, conseil opérationnel et digitalisation des services.

Organisé en 3 pôles à forte croissance : ENVIRONNEMENT ET DD / médias : Environnement Magazine, Hydroplus, Recyclage Récupération, Environnement & Énergie,Array / Services :Array,Array - COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / médias : Journal des Communes, Droit de la Voirie, Droit de l'environnement,Array / Services : LégiLocal - INFORMATION COMMUNICATION / médias : Légipresse, Légicom,Array / Collection d'ouvrages : Métier Journaliste, En français das le texte, etc.Array.

Chef de file du projet LégiLocal, labellisé par Cap Digital, visant à constituer, autour de services d'aide aux équipes communales, une base nationale des actes normatifs locaux et à l'ouvrir aux citoyens, VICTOIRES SA lance aujourd'hui sa commercialisation

Activités citoyennes :

CH. Dubail anime la Commission juridique, fiscale et environnementale de la Fédération nationale de la presse spécialisée (www.fnps.fr). Il a été président du Centre français du droit de copie de 2011 à 2014 et président du Syndicat de la presse professionnelle de 2011 à 2013. Il est également administrateur du Syndicat de la presse économique juridique et politique et de l’Institut Pratique de Journalisme (www.ipj.eu) Il est administrateur de la Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe qui gère le label Pavillon Bleu (www.pavillonbleu.org) et de l'Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement (www.afite.fr). Il est secrétaire général du Comité 21 (www.comite21.org), réseau français des acteurs du développement durable organisateur du Club RIO+20 et de Solutions COP21.