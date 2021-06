David DUBRAC

Www.performance-achats.com



MUTUALISER ET GAGNER ENSEMBLE ! Après 25 ans d'expérience au sein de services achats dans un premier temps puis en tant que fournisseur de supports de communication, notre équipe intervient dorénavant en tant que conseil spécialiste afin de mutualiser les achats et d’optimiser les organisations, les méthodologies et le savoir-faire de tous les processus concernant la gestion des achats et des systèmes d'information. Nous avons développé le concept Performance achats qui est aujourd'hui la première plateforme COLLABORATIVE de sourcing, MUTUALISATION DES ACHATS, solutions, conseils et services dédiée aux acheteurs, directions de la Communication des grandes entreprises, PME/PMI....

Notre progiciel « My Performance Achats » permet d’économiser plus de :

•80 % du temps consacré au sourcing de fournisseurs et de produits !

•60 % du temps consacré aux demandes de prix et à l’analyse des offres !

Nos engagements sont clairs : Vous faire gagner de l’argent bien sûr… mais aussi… vous faire gagner en efficacité, en image, en idées, en innovation, en éthique, en sécurité. Et plus que tout : vous faire gagner du temps….



