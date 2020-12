Actuellement a l'écoute d'opportunités dans l'univers du luxe et de la beauté,domaine dans lequel j'évolue depuis maintenant plus de 20 années ou j'ai occupé différents postes :

-consultant itinérant

-formateur

-maquilleur

-Directeur d'une parfumerie sélective.

Je suis prêt a mettre mes compétences et acquis professionnel au service d'une entreprise sans liens avec la cosmétique.

.



Mes compétences :

Merchandising

Management

Développement commercial