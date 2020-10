David DUMAINE

Pour améliorer une organisation et développer des affaires j’utilise surtout mon influence personnelle. Pour moi l'implication et la satisfaction atteignent un maximum si je peux faire coïncider les objectifs collectifs avec mes buts personnels.



Plutôt affirmé, et exigeant sur les résultats, je délègue les tâches qu’à bon escient, sans jamais en perdre totalement la maîtrise. Bien qu’ouvert aux autres, je valorise l’indépendance.



J’entends que chaque personne connaisse ces responsabilités. Je considère cela à la fois comme une condition d efficacité absolument indispensable dans un groupe, et comme un moyen d obtenir les satisfactions pour lesquelles je déploie mes efforts. Je n’ai pas coutume à travailler en pure perte. Dans ces conditions, mon entrain, ma persévérance, ma capacité à mobiliser, peuvent entraîner des résultats remarquables.



L’une de mes aspirations consiste à chercher la réussite, à montrer que je suis capable de diriger et de mener à bien des projets difficiles et comportant même certains risques. Cette tendance suscite généralement de l ambition, de l esprit d'initiative. Elle pousse à rechercher les situations où il faut réagir rapidement, décider sans hésitations, utiliser les opportunités, au sein d’un environnement mouvant. Les difficultés ou les événements contraires, sont traités avec détermination et dynamisme, mais aussi avec persévérance.



Mais je suis également un manager rationnel et pragmatique, orienté vers la réalisation des objectifs. Je suis un homme d action qui apprécie les challenges. J explique au préalable la finalité et le plan d action détaillé pour y parvenir, afin d obtenir l adhésion générale. Je veux également améliorer les méthodes de travail, la qualité, la sécurité. Je fais preuve d autonomie, tant dans la manière dont je fixe mes priorités, que dans la façon de réaliser mes tâches et de tenir mes engagements.



Mes compétences :

Gestion de projet

Encadrement d'équipe

Réorganisation d'unité de Production

Gestion et Integration d'investissement

Médical

Méthode SMED

Kaizen

5S

Ingénierie

Kanban

Continuous Improvement

Lean Manufacturing

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Pro/ENGINEER

Visual Basic