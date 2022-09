David EUSTACHE

J'ai débuté dans le domaine animalier en 1991, les animaux et le commerce sont une véritable passion et je suis titulaire d'un certificat de capacité.

Ma connaissance dans cette spécialisation et le fait d'être à l'écoute m'ont permis de toujours être en avance pour déceler les leviers de croissance et les exploiter.

Mon pragmatisme et ma pugnacité me permettent d'être un bon acheteur et de développer les bonnes gammes au bon moment.

Je n'aime pas rester sur mes acquis et vais toujours de l'avant en remettant régulièrement mon travail en question.

J'aime être sur le terrain pour partager et surtout fédérer mes équipes à ma vision du marché, afin de les porter vers le résultat attendu.

Je suis ouvert à toute proposition en accord avec mes compétences



Mes compétences :

Management

Merchandising

Gestion des stocks

Organisation du travail

Vente directe

Vente B2B

Négociation achats

Différents logiciels informatiques

Animaux de compagnie