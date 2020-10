David FABIEN

Je suis Responsable commercial grands comptes chez SIRMET, spécialiste dans le domaine de la récupération l'achat et la valorisation industrielle de fer et métaux, mais également dans le domaine de la déconstruction en milieu sensible (Centrales nucléaires, thermiques, hydrauliques, SNCF, Sites militaires, sites SEVESO, Sites naturels, etc...)



SIRMET est une entreprise indépendante de 170 salariés et possède plusieurs implantations dans le sud-ouest, le centre et l'ouest de la France, et 2 sites en Espagne au pays Basque.



Mes compétences :

commercial

recyclage

Gestion D'un Centre De Profit

Management

Développement commercial

Développement de nouvelles activités

Négociation

Gestion de litiges

Gestion Globale Des Déchets (Fers, métaux, DIB, DID, amiante, plomb...etc)

Démantèlement, Déconstruction

Animation Qualité, Sécurité, Environnement (Iso)

Informatique

Communication

Relations clients

Achats

Dépollution