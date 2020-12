David FORLOT

Mon book en ligne : www.david-of.fr



[ Profil ]

> Dans ma manière de travailler, je suis quelqu'un de très curieux et minutieux, j'aime vraiment le souci du détail qui pour moi fait toute la différence. Mes compétences et ma polyvalence me permettent de m'adapter aisément à tout type de projets web/print, comme vous pouvez le voir à travers mon portfolio.



Si vous souhaitez acquérir une bonne dose de créativité et de bonne humeur je suis l'homme de la situation !



[ Spécialités ]

> Design d'interfaces web / mobile

> Design graphique

> Ergonomie

> Intégration Html / Css

> Illustration digitale / traditionnelle

> Rough / perspective 3D

> Photomontage

> Animation Flash

> Design Print

> Référencement



Mes compétences :

Roughs

WebDesign

HTML

Wordpress

Joomla

JQuery

Action script 3

Photomontage

Print design

Photoshop

Flash

Indesign

CSS

Illustrator

Graphic design

SEO