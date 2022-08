David FREUND

Permis B



-- LANGUES



Français : Langue maternelle

Anglais : Lu /compréhension orale /parlé

Allemand : Lu /compréhension orale (de base)

Japonais : compréhension orale (de base)



-- OUTIL INFORMATIQUE



Environnement de développement maîtrisés :

Visual Studio, Eclipse, Powerbuilder



Langages informatiques maîtrisés :

html 4, php, j2ee, Java, C, C++, C#, Powerbuilder, shellscript, SQR



SGBD Maitrisées :

SYBASE, Oracle, TRANSACT-SQL, SAP HANA



Autres :

Modélisation UML, Merise, Commandes linux/unix, outils de programmations divers (Vi, CAST, PSPad, etc....), Développements sur SAP B1 et HANA



Mes compétences :

C

Programmation

Modélisation

C++

C#

Java

Informatique

Php

XML

Cobol