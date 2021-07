David GOURON

Actuellement Acheteur Productivité

Précédemment Chef de Projet P1/P0 sur un site de production de composants automobiles.

Domaine Assemblage Electronique. Forte automatisation.

Développement Clients et Industriel.

Compétences:

Ingénieur en Mécanique et Productique, DEA (recherche Informatique et Ing.),CPIM (APICS)

Cnam, UV Gestion & Finances & Marketing validés.

Industrie Automobile, Electronique, Chimie (stratifiés, caoutchouc, RIM ).

Très Grande Série ( > 90000 p jour), Moyenne et Petite Série (Aftermarket, Métalerie). Pièces Série et Rechange

Gestion Budgetaire

Gestion d'équipes: cadres, techniciens et opérateurs

Gestion de projet industriel (15 M€)

Qualité totale (ISO TS, VDA)

Déploiement du lean manufacturing (Valeo Production System)

Logistique opérationnelle,planification (pic et pdp)

Gestion de portefeuille OES et IAM

Anglais Courant - (Niveau B2, Pratique Quotidienne, Expérience Internationnale USA & UK _ 28 mois)

Allemand (acquisition Niveau B1 en cours, par la pratique professionnelle)

Grec Moderne (Niveau B1, pratique régulière)



Mes compétences :

Gestion des Achats Industriels

Gestion de projets

Lean Manufacturing

Logistique

Industrie Automobile