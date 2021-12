Responsable d'affaire outillage et programmation d'usinage.

Expert programmation CN de pièces complexes 3 et 5 axes UGV.

Industrialisation pièce métallique et composites

Conception d'outillage d'usinage



Mes compétences :

Logiciel CAO-FAO CATIA V5 CATIA V6 CATIA 3DEX

Logiciel Simulation NCSIMUL V9 - V10, VERICUT

Langage CN , Siemens, Num, Heidenhain