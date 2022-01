David KELLER

SFR BUSINESS DISTRIBUTION est né de la fusion des deux distributeurs-filiales majeurs de SFR (5sur5 et SFD), nous sommes désormais le distributeur intégré, dédié entreprise présent sur le marché national.



Nous proposons bien sûr les offres de téléphonie mobile et fixe traditionnelle, mais le marché évolue énormément et le catalogue s'est fortement enrichi.

Nous sommes désormais spécialisés dans les offres de convergences, d'interconnexion, de liens très hauts débits fibre, d'hébergement et de CRM ....

Cette richesse d'offres nous permet aujourd'hui d'être de réels partenaires afin d'accompagner les entreprises dans leurs évolutions.



Et c'est parce que chaque entreprise a des besoins spécifiques que nous vous rencontrons afin d'être plus proche de vous, de vous apporter des réponses à vos besoins et des solutions à vos problématiques.



Je suis l'interlocuteur dédié aux Grands Comptes sur les départements 71,74,01 et une partie du 69.