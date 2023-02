David LABALME

* MISSION :

- Organise, développe et perfectionne les méthodes et les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la fonction maintenance.

- Contribue à l’atteinte des objectifs dans le respect des exigences coûts/délais, hygiène/sécurité/qualité et protection de l’environnement.

- Propose dans les domaines de compétences toutes axes ou actions de progrès.

- Garanti la gestion du magasin pièces détachées (Coswin)



* TRAVAUX NEUFS :

- Consultation et négociation avec les entreprises extérieurs

- Élabore le cahier des charges

- Création et suivi du rétro-planning des travaux

- Organisation et suivi des travaux

- Participe aux réflexions du plan d’investissement annuel du site et participe aux études d’investissement et à la réalisation des projets.





* MÉTHODES :

- Garanti, développe et optimise le plan de maintenance préventive.

- S’assurer de la mise à jour des dossiers techniques des installations.

- Propose des améliorations de méthodes afin d’optimiser la productivité, la qualité, la sécurité et les impacts environnementaux sur les installations.

- Organise et prépare les plans et interventions de maintenance préventive et garantir leur efficacité

- Assure diverses missions techniques (études,travaux neufs, programmation, planification).



* MANAGEMENT :

- Organise et gère le planning de son équipe et s’assure de la disponibilité des moyens ou ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs définis.

- Anime et fédère son équipe autour d’un objectif commun cohérent avec les politiques d’entreprise et d’usine.

- Réalise les entretiens annuels de développement

- S’assure du niveau de compétence de son équipe et proposer les formations adaptées, pour développer les connaissances et compétences nécessaires à la performance de l’équipe.



* SÉCURITÉ, QUALITÉ, HYGIÈNE, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

- Respecte et veille au respect des instructions qualité, hygiène, sécurité, environnement et sécurité alimentaire dans ses équipes.

- Vérifie la conformité des installations par rapport aux règlements et aux conditions de sécurité, de qualité et d’environnement.

- Organise et planifie des actions correctives suite aux audits qualité, environnement, sécurité et clients.

- Planifie et s’assure de la réalisation des interventions correctives suite aux rapports des organismes de contrôle.

- Participe aux audits internes QHSE.



* GESTION

- Assure le suivi fonctionnel du système GMAO.

- Participe aux améliorations et mise en place de nouveaux système GMAO.

- Garanti la gestion du magasin maintenance et la disponibilité des pièces détachées et optimise la valeur du stock

- Assure le suivi et la communication des indicateurs (maintenance et énergies).

- Assure le suivi budgétaire (technique et énergie) de la maintenance.





> CACES chariots automoteurs à conducteur porté de capacité inférieure à 6000 kg

> Habilitation électrique

>



Mes compétences :

Technique

Responsable

Technico-commercial

Maintenance