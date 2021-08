David LHOTELLIER

Bonjour, et bienvenue sur ma page d'accueil Viadeo, je vous remercie de vous y être attardé.



L'informatique me passionne toujours autant depuis des années de par ses nombreux domaines qui le composent.

Comme beaucoup, j'ai commencé par la partie Hardware; mais très vite la partie Software a prit sa place dans mon choix d'orientation.

Ma participation à la mise en place d'outils spécifiques sur des postes utilisateurs m'a permis d'appréhender leur expérience face au domaine de l'information automatisé.



Cette notion est, pour moi, toujours présente lors de la conception d'application jusqu'à son déploiement manuel ou automatisé.



J'ai travaillé chez ISL (Institut de Sondage Lavialle) depuis Octobre 2006. Cette entité a rejoint le groupe International GFK (Growth from Knowledge).

L'entité France se compose d'environs 750 personnes réunis depuis Septembre 2012 dans les locaux situés à Suresnes (92).



Je tente, malgré l'évolution rapide du dit domaine de l'informatique, de rester à l'écoute des nouvelles technologies et ne suis pas contre le fait d'échanger sur ce centre d'intérêt aussi large qu'intéressant ;-)

N'hésitez pas à me contacter.



-- Fier d'être développeur Delphi --

-- Le Dotnet, c'est chouette --

-- Xamarin, sera le prochain --



