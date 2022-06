David MACHON

Rattaché au Directeur des Systèmes d'information du groupe EVERIAL, j'interviens en tant que responsable technique des solutions BI, gestion de campagnes et data management, j'ai en charge :

- d'Encadrer l’équipe des chargés marketing BI (réalisation de sélections marketing), ainsi que les équipes déduplications (Normalisation de fichiers) et BI.

- d'Analyser les besoins en reporting pour proposer des solutions d’aide à la décision adaptées aux clients ainsi qu’aux managers internes.



Le Groupe EVERIAL développe 3 métiers et se positionne comme un interlocuteur unique offrant des solutions globales.



Nos Métiers :

1/ Valoriser vos documents d'entreprise

• Data management

• Centres d'appel

• Traitement de la relation client

• Conseil

• Dématérialisation des flux documentaires

• Editique



2/ Valoriser vos données d'entreprise

• Conseil

• Numérisation

• SAE

• Gouvernance de l'information

• GED

• Coffre-fort électronique

• Archivage physique

• Recherche unifiée



3/ Valoriser vos données d'entreprise

• Applications informatiques pour la valorisation de vos flux d'information et de vos documents d'entreprise





Mes compétences :

SSRS

Communication

Chef de projet

SSIS

GENIO

Conseil

AMOA

Décisionnel

ETL

Informatique

Gestion de projet

SSAS

Business Intelligence

BO

Selligent