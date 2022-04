Arthur AGAPOFF

Concepteur et développeur polyvalent dans les domaines de l'électronique embarquée, la mesure, la gestion, j'ai acquis de hautes compétences de l'assembleur aux L4G.



Doté de qualités certaines de transmission du savoir et du savoir faire, j'ai également mis à profit mon expérience pendant quelques années en tant que formateur.



Et quand il s'agit de documenter un produit ou de préparer un support de formation, mon aisance rédactionnelle ainsi que ma sensibilité particulière au respect de la langue française sont des atouts très appréciés.



Aujourd'hui en CDI.



Mes compétences :

SQL

SSII

Oracle

Gestion de projet

Assembleur

Formateur

Webdev

C

Delphi

Informatique

Excel

Open Office

Pascal

Windev 5 à 18