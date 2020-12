Cyril PORTET

Actuellement responsable de cellule, en charge du pôle développement pour la Direction Générale du Trésor.



Environnement technique et organisation : Technologies Microsoft (.NET, Webforms et MVC), Méthode Scrum.



Préalablement, Chef de projet en charge de l'animation et la coordination des projets dans le domaine de la CRM.



Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de travailler dans des environnements très divers : de l'industriel au service, du forfait à la régie, de la conception à la réalisation.



Des compétences métier étendues et bien maitrisées : presse, industriel, centre d'appels, éditeur de logiciel, SSII.



Mes compétences :

Développement

Programmation

Chef de projet

Politique

SQL Server

ASP.NET

Web Services

VB6

Presse

SharePoint

Visual Studio .NET

Merise

Méthode Agile

SQL

Agile

Scrum

Management

Gestion de projet

Coordination

Scum Master

Prince2