David MARTIN

À 43 ans, je possède 21 ans d'expérience en communication online et en gestion de projets Digitaux, affûtée au sein de start-ups, d'agences (de publicité interactive, de presse, Web et e-learning) et d'Entreprises de Services Numériques (anciennement SSII), et désormais d'une association diocésaine.

Parmi les qualités que je mets au service de mes missions : adaptabilité, créativité, rigueur, autonomie, relationnel, capacités d'analyse et de synthèse, anglais courant, italien usuel, orthographe et syntaxe sûres...

Poussé par ma curiosité et ma soif d'apprendre, je mène une veille permanente, pour ne rien rater des (r)évolutions techniques et sociales liées au technologies et à leurs usages.



COMPÉTENCES :

- Gestion de projets Digital : prise de brief, rédaction de spécifications techniques, relation client, suivi de production, suivi budget, gestion de planning, animation et coordination d'équipes pluridisciplaires.

- Conception-rédaction en français ou en anglais : contenus corporate / marketing, communication, journalistiques, pédagogiques ; secrétariat de rédaction (relecture/réécriture).

- Traduction français-anglais et anglais-français.

- Web : développement et intégration HTML/XML/ CSS, mise en oeuvre et gestion de CMS (Wordpress, Joomla, MODx, SPIP, phpBB).



INFORMATIQUE :

- Maîtrise des systèmes d'exploitation Mac OS X et Microsoft Windows ;

- Maîtrise des suites Microsoft Office et Adobe CS6 ;

- Maîtrise des langages XML, (x)HTML et CSS ;

- Maîtrise des logiciels FileZilla et FlashFXP (transfert FTP), Audacity (édition/montage audio), Maxbulk Mailer (mass-mailing), Omnigraffle (mind-mapping), Versions (SVN), Aegisub (sous-titrage vidéo), etc. ;

- Mise en oeuvre et gestion de CMS (Wordpress, Joomla, MODx, SPIP, phpBB) ;

- Notions de langages PHP et Javascript, notions de BDD MySQL.

- Notions de Google Adwords, Google Analytics



MÉTHODE AGILE (SCRUM / Kanban).



LANGUES

- Anglais courant

- Italien usuel

- Allemand scolaire



LOISIRS

- Assoc