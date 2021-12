Après 18 années d'expérience professionnelle au service des entreprises du secteur privé, j'ai créé ma société de services en informatique en 2010 destinée aux particuliers et professionnels (Artisans, professions libérales, TPE et PME).



Principales prestations professionnelles :

- Audit informatique et conseils

- Administration systèmes et réseaux

- Administration de serveurs en environnement Windows

- Infogérance (déploiement d'ordinateurs et d'applications client / serveur, gestion de parc et de consommables)



6TEM Informatique - David Massy E.I.R.L

1 Bis Avenue de la Ville Idéale

80330 LONGUEAU

Tél : 06 63 86 24 26

Page Facebook :Array

www.6tem.fr

N° Siret 750 019 457 00035 - Code APE 9511Z

RCS Amiens B 750 019 457 - N° TVA FR17750019457



Mes compétences :

Lotus notes

Support

Administration

Informatique