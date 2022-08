Emmanuel CLEMENT

RESPONSABLE DE SITE STIM ET SUPEC



Notre groupe est constitué de différentes sociétés complémentaires ayant les mêmes corps de métiers. Nous intervenons dans différents secteurs dactivités avec des savoirs faire reconnu par nos donneurs dordres.



Le groupe GTMI étudie et réalise des équipements industriels :



Etude

Réalisation

Contrôle

Montage sur site

Mise au point

Réception de léquipement





Notre force :



Réactivité

Complémentarité

La compétitivité

Linnovation

Un système dinformation performant

La mutualisation des ressources et des compétences au sein du groupe

Une forte culture dentreprise

Une forte capacité dadaptation

La confiance des institutions financières

Un service méthode à votre écoute pour vous apportez des conseils sur la faisabilité de pièces et sur la meilleure façon de réduire les coûts en vous conseillant sur les tolérances les états de surface et la matière



Nos Secteurs d'activités :



Aéronautique Chimie

Automobile Plasturgie

Hydraulique Environnement

Machines-Outils Agro alimentaire

Nucléaire Bâtiment

Ferroviaire







Mes compétences :

Aéronautique

Catia

SolidWorks

Tôlerie

Usinage