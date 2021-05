David MESSINA

Un esprit curieux et inventif novateur, une autonomie certaine, passionné de technologie et à l’affut des nouvelles technologies.

Cherche poste (proche du / en) bureau d'étude touchant à l'électronique et/ou la mécanique dans les métiers de la conception / validation / expertise



Parcours

De formation de base électronique et dans le but d’acquérir de nouvelles compétences, je suis parti apprendre la mécanique tout en travaillant pour financer mes études, enfin je suis revenu à ma filière d’origine, que j’ai complétée par une licence en mécatronique afin de marier judicieusement mes 2 formations BAC+ 2 ;

Voila ce qui explique mon cursus plutôt particulier.



Aujourd’hui mes compétences techniques restent bonnes (avec une dominante électronique hard puis mécanique). Ma polyvalence me permet de concevoir et réaliser seul (ou en équipes) des systèmes plus ou moins complexe demandant une programmation simple (je ne suis pas encore suffisamment calé en programmation à mon goût) tout ca conformément à un cahier des charges



Mes attentes ici peuvent allez de recherche d’emploi à l’établissement de nouveaux contacts me permettant de progresser toujours plus (à travers des projets technique ou autres)



Mes compétences :

Assembleur

Langage C

CatiaV5

Eagle

Python

Expertise

Qualité

Création

Ingéniérie

Robotique

Conception mécanique

Amélioration continue

Gestion de projet

Electronique analogique

SolidWorks

Oscilloscopes

Microsoft Excel

Microsoft Word

Triple DES

Traction

Python Programming

OrCAD

Microsoft Windows CE

Microsoft Visual Studio

Integrated Circuit

HTML

C Programming Language

