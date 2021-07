David OBÉNICHE

Disposant d'une double compétence informatique géomètre-expert, j'exerce aujourd'hui en tant que chef de projet 'SCoT et Observatoire territorial' au Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher.



L'urbanisme de planification est un domaine que j'apprécie particulièrement car il permet d'organiser et de penser un territoire de vie en définissant des enjeux, des actions et des prescriptions dans des domaines majeurs éléments de notre quotidien : l'habitat, l'économie, les transports, le commerce, l'environnement ...



Il me permet aussi d'utiliser quotidiennement l'outil SIG au travers de Qgis, pour des études cartographiques liées à la révision partielle du SCoT et à la mise en place d'un observatoire territorial multi-thématique.



Mes compétences :

Visual basic

Géomètre

Foxpro

.net

SIG

Topographie

Visual Basic .Net

DevExpress

Urbanisme (opérationnel, règlementaire, de planifi

Qgis