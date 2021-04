David PEGAIN

11/2009 Aujourd'hui (Croix-Rouge Française) Responsable dapplication LINUX/Windows serveur



Responsable de lexploitation du Système dinformation Croix-Rouge (plus de 200 serveurs).

Pilotage et Management des prestataires en charge de linfogérance, lhébergement, ladministration et lexploitation des serveurs Croix-Rouge.

Chargé de créer des dossiers dinstallation et dexploitation sur les environnements de développement, pre-production et production en collaboration avec les architectes, les experts applicatifs, les éditeurs et les prestataires externes.

Reprises applicatives et techniques.

Mise en place/installation, administration, sauvegarde et supervision des serveurs Windows Server 2003 et 2008, linux RedHat,SUSE et DEBIAN dans le cadre de lexploitation dapplications pour les directions FINANCE, RH, Santé...

Référent Technique sur linstallation et le maintien en condition opérationnelle sur les technologies telle que :

ERP : QUALIAC, PLEIADES, SageX3 (Sage), Hyperion (Oracle)

Logiciel : EagleOne (AS GROUP), XRT (Sage)

ETL & EAI : Talend, DataExchanger

Base de données : Oracle (10G, 11G), SqlServer (2000,2005 et 2008) et Mysql

Exploitation de serveur Virtuel sous VmWare.

Capitalisation des incidents, Documentations et mise en place de solution curative.





04/2007 11/2009 (Croix-Rouge Française) Analyste dexploitation LINUX/Windows serveur



Pilotage et Management des prestataires en charge de linfogérance, lhébergement, ladministration et lexploitation des serveurs Croix-Rouge.

Chargé de créer des dossiers dinstallation et dexploitation sur les applications de production.

Mise en place, gestion, administration et optimisation des bases de données SQLSERVER (2000, 2005) et ORACLE10g.

Administration des serveurs Windows Server 2003 et linux RedHat dans le cadre de lexploitation dapplications Web (Apache/Tomcat et IIS).

Administration et mise en place de serveur Virtuel sous Virtual Serveur et HyperV.

Reprises applicatives et techniques.

Capitalisation des incidents.





02/2004 03/2007 STIME/INTERMARCHE Analyste dexploitation MVS/UNIX/Windows serveur (NT et 2003)



Chargé de créer ou modifier des chaînes dexploitation MVS/UNIX et WINDOWS, à partir de dossiers rédigés par le département Etudes.

Gestion des bases de données Datacom, ORACLE et SQLSERVER.

Gestion de lautomate OPC/BETA48 et DOLLAR UNIVERSE.

Gestion des sauvegardes NETBACKUP.

Reprises applicatives et techniques.

Gestion des serveurs Windows Server 2003, dans le cadre de lexploitation dapplications DotNet.

Création de documents de consignes pour le service de pilotage.

Capitalisation des incidents.



05/2000 05/2001 STIME/INTERMARCHE

Préparateur technique MVS (secteur logistique)

Chargé de créer ou de modifier des chaînes dexploitation MVS, à partir de dossiers rédigés par le département Etudes.

Gestion des bases de données Datacom.

Gestion de lautomate OPC.

Reprises applicatives et techniques.

Création de documents de consignes pour le service de Pilotage.

Capitalisation des incidents.



10/1997 04/2000 STIME/INTERMARCHE Pupitreur

Chargé de la surveillance de lexploitation MVS/UNIX et Réseau.



Mes compétences :

SQL

Oracle

Linux

administration base de données

Informatique