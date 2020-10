Bonjour,

Je m'appelle David Pjotz, j'ai 50 ans et 28 ans d'expérience dans la topographie.

Je suis à l'aise sur le terrain et je sais travailler au bureau grâce à Autocad, Mensura et depuis 2019, Covadis (Topographie).

Je suis très observateur, j'aime le travail bien fait, je n'hésite pas à aider les collègues, je suis conviviale, je suis prêt à me former pour participer à de nouvelles missions comme la géolocalisation et la détection de réseaux enterrés, en VRD en complétant ma formation sur les logiciels Mensura et Covadis.

Cordialement, David Pjotz.



Mes compétences :

Mensura, Autocad, TopoCalc

Trimble, Leica, Topcon ...