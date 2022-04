Didier HERVOIS

Géomètre Topographe depuis 1980, avec des incursions dans le monde de la Moe étude (conception de projets ferroviaires et routiers), Moe Travaux (chef de lot GC sur le TGV Est) et AMO (suivi, contrôle et réception de projet multi-métier), et audit SMQS.

Une bonne maitrise des différents domaine de la topographie de l'acquisition de données ( réseau géodésique, plan topo, orthophoto, 3D) à l'auscultation des ouvrages d'art et ouvrage en terre.

Je donne des cours depuis 6 ans dans différents domaine du BTP (topo, lecture de plan, conception, DAO...) et conçois des stages à la demande.

Mon temps libre est consacré au jardinage (BIO évidement), à l'apiculture, à la restauration d'une ferme Ardéchoise et aux ballades loin des villes grâce à un fourgon aménagé acquis récemment.



Mes compétences :

Travaux publics

AutoCAD

Maitrise d'oeuvre

Topographie

COVADIS