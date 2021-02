David RHODES

Développer du code à plusieurs équipes, en respectant les délais, avec un niveau de qualité raisonnable ? Je suis convaincu que cest possible à condition d'assurer la cohérence entre technologie, leadership et business.



Vous construisez un produit SaaS et

- Vous voulez lancer rapidement une première version, industrialiser un PoC ou un MVP, vous avez du mal à comprendre où en sont vos équipes techniques et vous avez besoin de vous rassurer sur les échéances de livraison ?

- Vous avez besoin de confirmer votre stratégie et vos choix techniques ?

- Vous vous demandez comment organiser, structurer et faire grandir vos équipes ?



Comment puis-je vous aider ?



J'ai 20 ans dexpérience en tant que développeur et leader, dans des scale-ups et grands groupes internationaux. J'ai occupé cinq rôles différents en software engineering, qui correspondent à des facettes complémentaires du rôle de CTO.



Développement et déploiement de technologies variées (Vidéo à la Demande (VoD), Streaming Vidéo, IoT, plate-formes Cloud, Web, SaaS) au travers des changements technologiques de la TV digitale.

Pilotage et livraison de quatre projets complexes, suivi dun produit depuis son idéation jusquà son déploiement chez 1 million dabonnés.

Démarrage et croissance déquipes d'innovation, de développement, accompagnement de deux transitions technologiques et d'une transformation Agile/DevOps.



Je vous apporte un regard extérieur pour :

- Industrialiser dans les temps un produit dont vous serez fiers,

- Un lien renforcé entre technologie et business,

- Une collaboration plus fluide entre vos équipes.



J'interviens en collaboration avec CTO et CEO pour du conseil opérationnel ou de l'accompagnement, ou bien en tant que CTO par intérim.