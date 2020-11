David SAMEC

Nous commercialisons par l’intermédiaire de notre réseau de partenaires des offres inédites adaptées aux besoins spécifiques des professionnels de la santé, du bien-être et des métiers du service en assurance responsabilité civile, multirisque professionnelle et protection juridique.



Fidèle aux valeurs d’APRIL, nous nous attachons à simplifier la vie de nos clients : leur faciliter la compréhension des contrats, leur alléger les démarches de souscription et défendre leurs intérêts en cas de sinistre, avec un vrai accompagnement humain.



Notre partenariat vous permet de profiter d'excellentes garanties, de tarifs compétitifs et d’un accompagnement commercial et technique complet du devis en ligne à la souscription, en passant par la gestion des sinistres. Exemples : la tarification en 3 clics, absence de visite de risque ou encore des offres qui sécurisent votre conseil car souscrites en « tout risque sauf », ce qui nous engage à prendre en charge tout ce qui n’est pas exclu à la souscription, sans demander d’expertise complémentaire.





Mes compétences :

Commercial b to b

Management d'équipe

Assurance dommage

Immobilier

veille

transmission

environnement

audit

sécurité

Valorisation

Assurance

Expertise

Conseil

AMF