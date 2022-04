Guillaume FEUTREN

Bonjour,

Je suis à la recherche de nouvelles expériences professionnelles dans la production de petite et grande série.

Autonome, rigoureux et dynamique je sais mettre mes compétences à profit afin d'atteindre les objectifs qui me sont donnés.

À l'aise en équipe je collabore au progrès du groupe afin d'atteindre le but recherché.

Disponible rapidement.



Mes compétences :

Lean management

Management

Automobile

Traitement de surface

Methodes

Industrie

5S

Amélioration continue

Ordonnancement

Gestion de projet