Guillaume FEUTREN

Après avoir acquis un diplôme d’ingénieur en système d’information et génie logiciel, acquiert une solide expérience en gestion de projets et en développement de systèmes d’informations sur de nombreux sujets et ce pour des clients publics comme privés.



Maîtrise de l’accompagnement, de la création, du développement, de la mise en place et du suivi postproduction de solutions informatiques dédiées aux exigences métier.



Forte spécialisation aux méthodes agiles.



Spécialisation:

- Project Management

- Web development

- Application development

- Agile Methodogy

- GIS



Mes compétences :

.NET

FLEX

SIG

JAVA

ArcObjects

ArcGIS Mobile

ArcGIS Desktop

Microsoft Office

XHTML

BPM

ArcGIS Server

SOA

J2EE

SQL

JQuery

JavaScript

Bootstrap

Dojo

CSS 3

AWS

Oracle Database