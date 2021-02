David SCOTTON

Dans un contexte économique générant de fortes tensions de trésorerie, et demandant un contrôle de gestion et un suivi performant, mon expérience dans ces domaines sera un avantage majeur.



En effet, mes différentes expériences mont permis dappréhender lélaboration, le suivi et la révision de budgets prévisionnels, létablissement de situation intermédiaires et de clôture, la gestion de la trésorerie et le suivi des immobilisations. Jai pu organiser un système dinformation, centraliser, analyser et diffuser les indicateurs de reporting. Jai également eu en charge la mise en place et loptimisation de procédures de gestion et dinventaires, les relations clients-fournisseurs ou encore avec les experts comptables ou commissaires aux comptes.



Mon professionnalisme, ma rigueur, mon esprit déquipe, dinitiative et douverture, mes connaissances comptables et informatiques acquises précédemment sont autant d'atouts.



Mes compétences :

Gestion

Contrôle de gestion

Audit

Finances

Trésorerie

Comptabilité