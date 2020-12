David SELOSSE

Bonjour à toutes, à tous,



Je vais présenter succinctement d’où je viens, ce que je fais, et surtout que ce j'aime "professionnellement", car il faut aimer ce que je l'on fait afin d'être toujours motivé.



Un BAC S Science de l'ingénieur en poche, j'ai effectué deux DUT (Informatique et GEII) à l'université de Lille 1 afin de connaitre le spectre large de l'informatique (software comme hardware), les deux étant fortement liés actuellement avec l'essor des périphériques tactiles. J'ai ainsi continué l'enrichissement de mes connaissances en poursuivant dans une école d'ingénieur en Informatique Micro-électronique et Automatique (IMA) à Polytech'Lille d’où j'en suis ressorti diplômé en 2009.



Afin de m'orienter vers les spécificités d'ingénieur de recherche, j'ai continué mon cursus avec des travaux de recherche sur les interfaces "sketch-based" appliquées aux méthodes de reconstruction 3D dans le domaine médical. Un domaine certes centré, mais qui permet de toucher à la fois aux aspects techniques (Matériel d’interaction, GPU, etc...) et aux aspects traitements (image processing, etc...). Cette expérience fut très enrichissante, qui m'a permis d'affirmer ma voie professionnelle, notament par le biais d'enseignements dans l'IUT A de Villeneuve d'Ascq. Après un poste d'ingénieur R&D dans une Startup, me permettant d'observer les avantages et surtout les inconvénients, d'un poste dans une entreprise à contenu innovant, mais tout en continuant une charge d'enseignement en vacations, j'ai confirmé ma voie professionnelle, qui est celle de l'enseignement: Après un contrat à temps plein puis avec l'obtention de mon concours, me voilà professeur stagiaire en S2i, option Informatique et Numérique.



J'ai toujours choisi mes diplômes, stages et postes, en fonction de ce que j'aime: L'informatique "au sens large" du terme, car aujourd'hui, l'informatique, c'est beaucoup de choses. De ce fait, il est possible pour moi de m'adapter, de rechercher les synergies avec les outils d'aujourd'hui pour concevoir des projets logiciels (analyse, programmation) tout comme des projets orientés hardware.



Cordialement



Mes compétences :

Base de données

PHP

OpenGL/Ogre3d

Bureautique

Javascript/Jquery/Mootols/Prototype

JAVA (Conception, design pattern, etc...)/ J2EE

C/C++/C#

HTML5 / CSS3

Unix/Windows

TUIO/Multitouch Devices

Développement

Programmation

3D

Informatique

IHM

WebGL