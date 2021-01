David STACCHETTI

Mon parcours complet et atypique m'a permis d'être confronté à toutes les fonctions de l'entreprise.

Jai en effet commencé ma carrière en tant quassistant marketing puis jai pris la direction marketing ce qui ma permis de pouvoir créer des produits et trouver le meilleur moyen de les commercialiser en prenant en compte les attentes du marché, les contraintes de production et les besoins des commerciaux.

Jai par la suite eu la responsabilité dun service export qui ma ouvert sur le monde et ma permis de rencontrer des cultures différentes. Cela ma enrichi d'un point de vue personnel et professionnel.

Lopportunité de prendre la direction industrielle, logistique, technique et les achats de la société SMEAD a été pour moi une occasion exceptionnelle de me plonger dans le monde de la production. Avec les 70 personnes que jai eu la chance de manager, cette expérience ma montré que ce nest quen travaillant en équipe que lon peut avancer. Un responsable nest quun chef dorchestre et si chacun maitrise son instrument, alors la symphonie est belle.

Mon expérience en tant que directeur commercial pour la France et lItalie a également été une belle aventure. Jai redéfini complètement la stratégie commerciale afin de permettre à notre unité de retrouver sa rentabilité.

A la fermeture en Europe du groupe pour lequel je travaillais, j'ai décidé de créer ma société de consulting et de proposer mes services afin daider les chefs dentreprise dans lanalyse de leur société au niveau marketing, commercial, production et logistique.

Enfin, j'ai décidé il y a un an de cela de reprendre mes études et d'apprendre le métier de boulanger/viennoisier car c'est un métier qui m'a toujours attiré et j'ai souhaité maitriser ce métier passionnant.

Au niveau de ma formation, j'ai un BTS commerce international, un diplôme européen en marketing et un MBA en gestion d'entreprises.



Mes compétences :

Conseil

Commercial

Marketing

Production industrielle

Logistique industrielle

Logistique

Rigueur

Management

Production

Boulangerie