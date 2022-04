Frederique SAGOT

Un parcours professionnel enrichi d'expériences différentes et complémentaires, marqué par l'envie d'apprendre et de partager des connaissances, le désir de progresser et d'évoluer au sein d'environnements riches en opportunités , pour l'entreprise elle même et pour les collaborateurs qui la font exister.



Des qualités relationnelles, d'autonomie et de rigueur, le goût d'être utile aux autres.



Mes compétences :

Administration

Administration commerciale

Administration des ventes

Anglais

Commerciale

Environnement

Gestion de l'information

Italien

Management

Management d'équipe

Management d’équipe

Organisation

Suivi d'affaires

ventes