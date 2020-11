David TROALEN (TROALEN)

Passionné dinformatique, je possède une double compétence technique et organisationnelle, associée

a une forte implication « métier », qui me permettent d'aider les entreprises a franchir des paliers de

croissance et à optimiser leur SI.

Reconnu pour mon engagement, mon écoute, mon action sinscrit dans la concertation et le dialogue

qui intègre les enjeux internes et externes.

Je privilégie les approches pragmatiques, qui génèrent des résultats tangibles et rapides en apportant

valeur ajoutée et service.