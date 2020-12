Jaouher KASRAOUI

17 ans d’expérience dans le monde de l'IT, principalement dans le domaine des bases de données et du travail collaboratif. Un parcours qui démarre par le développement C++ et .NET , je focalise ensuite sur les bases de données et principalement SQL Server (depuis la version 6.0) , passionné et veillant à savoir comment tout marche je ne laisse pas passer les opportunités de travailler sur des projets de gestion d'identité, de messagerie, d'archivage et de travail collaboratif ce qui m'entraîne à entamer de belles expériences et me permet aussi d’acquérir un savoir faire en termes de gestion de projet.



J'occupe actuellement le poste de Consultant /Chef de projet chez PI Services, mon temps de travail est plutôt partagé entre le Consulting (SQL Server et SharePoint) et la conduite des projets (Infrastructure, Migration, Messagerie,Office 365, Archivage, Gestion d'identité...)



Mes compétences :

SQL Server

Sharepoint

Active Directory

Microsoft

Gestion de projet

Azure