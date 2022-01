David VAIVRAND

Je suis à la recherche d’un poste de technicien de laboratoire voire, dans l'idéal, d'ingénieur d'étude dans le domaine privé ou public.



Curieux et apte à m'adapter, je suis également intéressé par d’éventuelles opportunités dans l’enseignement de matières scientifiques ou dans tout autre emploi où mes connaissances et mes compétences seraient recherchées.



Mes domaines de prédilections sont la biochimie et la biologie moléculaire, cellulaire. J’ai également acquis des compétences dans les nano-biotechnologies, la biologie des systèmes, la microbiologie, la biologie de synthèse, la bio-informatique…



Je suis titulaire d'un Master Recherche en Biochimie, spécialité "Biochimie Structurale et Fonctionnelle" de l'Université Claude Bernard - Lyon 1. J’ai conclu ma formation par un stage de 6 mois au Laboratoire de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire (UMR 5822 – CNRS – UCBL1) au cours duquel j’ai pu étudier le rôle du micro-environnement hypoxique dans la réponse des cancers des voies aérodigestives supérieures aux irradiations photoniques.



