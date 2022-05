Raphaël MARQUIER

Membre du Comité de Direction, je suis en charge des développements sur tous les projets d'innovation sur le "business traditionnel" et le "business de rupture".

Management des chefs de projet s d'innovation et produits de la création simple jusqu'à l'industrialisation complète en série.

Spécialiste dans le domaine de l'infrastructure ferroviaire.

Évaluation et gestion des Normes et des essais. Gestion de la planification et jalonnement des conceptions.

Gestion des financements du CIR, CII, INNOV'R, FUI

Animateur des ateliers clients et de la démarche innovation et développements dans des grands groupes (BOUYGUES, VINCI, SIEMENS, ALSTHOM, SNCF, KEOLIS...)



Mes compétences :

Mécanique

Gestion de projet

CAO

Management

Infrastructure ferroviaire

TopSolid

Project management

Railway systems