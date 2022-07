David VERCELLONI

Mon parcours professionnel est assez atypique : issu du monde des télécoms avec un diplôme d'ingénieur en poche, j'ai œuvré dans des projets techniques militaires & télécoms, évoluant dans la gestion de projet, puis le contrôle de gestion, réussissant par la même, à concilier deux mondes au sein de mon entreprise, la production et la comptabilité.



Aujourd'hui, avec la responsabilité des ressources de la DSI, j'aspire à mettre en œuvre tous les moyens informatiques permettant l'optimisation des tâches et la fiabilisation des données. j'ai toujours en tête une maîtrise dialogique entre complexité des besoins et simplicité de la gestion. mon leitmotiv est de continuer à progresser et de contribuer activement à la performance de ma société.



Je conserve toujours en mémoire la définition apportée par Wolf sur le contrôleur de gestion : « La création de valeur ne se décrète pas, elle se met en marche, se construit quotidiennement. Le contrôleur de gestion en est le chef d’orchestre. ». Aujourd'hui, je me qualifierai de véritable "Business Partner" des managers de l'entreprise.



Mes compétences :

Télécoms

Chef de Projet

Ingénieur

Contrôle de gestion

DSI