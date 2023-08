David VOISIN

Prestations d’accompagnement personnalisé pour réussir l’amorçage commercial France /Allemagne



Uniquement pour éditeurs de logiciels BtoB et entreprises high-tech, de France et d'Allemagne



Quelques missions :

ServiceTrace : supervision des applications métiers du point de vue de l’utilisateur final (end-user monitoring),Array

TESIS SYSware : éditeur des solutions DIVA Access Manager et ASPR Password Manager, respectivement pour la gestion des accès et la gestion simplifiée des mots de passes en self service, http://www.tesis-sysware.de/en/

ESN : Matériels électronique pour l’infrastructure ferroviaire/ Tram/ Métro ,Array

INFORM : prévention de la fraude dans la banque et l'assurance,Array

Media-Soft : éditeur de la solution OTEC, Logiciel ERP pour les spécialistes du traitement de surface, http://www.media-soft.com/



Connaître les deux langues et les deux mentalités, pour une communication efficace ; présence au cœur des deux pays (Paris et Mannheim)



Connaître les endusers, les éditeurs complémentaires, les intégrateurs, les revendeurs et les cabinets de conseil: fonctionnement en réseau pour obtenir rapidement les bons contacts



Recherche de partenaires



Prospection de clients directs



Localisation du kit Marketing



Mes compétences :

Software

Business Development

International

High Tech

Commercial