InfoStyle est une société spécialisée dans le développement et la gestion de projet informatique.



Nous bénéficions de l'agrément Crédit d'Impôt Innovation, et nous sommes également référencé en tant que centre de formation.



La société existe depuis 9 ans et son dirigeant, possède 20 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique.



Nous proposons les prestations suivantes :



Développement :

- Applications sur mesure (web, mobile, logiciel)

- Sites internet (cms, ecommerce)

- Objets connectés



Services :

- Infogérance et maintenance de sites internet

- Support

- Formation



Conseils :

- Gestion de projet

- Analyse et étude de faisabilité

- Rédaction de cahiers des charges



Nous pouvons vous accompagner dans chaque phases de votre projet :

- Analyse avant projet

- Gestion de projet et conception

- Maintenance, support et évolutions après la mise en production



Nous sommes également entourés dune dizaine de collaborateurs, afin de répondre aux différents besoins spécifiques de nos clients.



Plus de 60 clients nous ont déjà confié leurs projets dans différents domaines tels que :

- L'industrie automobile

- Les collectivités locales

- Le paramédical

- La gestion de l'énergie

- L'emploi et la formation

- La communication et l'édition

- L'immobilier

- La vente en ligne

- Les loisirs