David WENDLAND

Mes compétences:

- Mise en place d'un pôle de projets transverses, R&D et formations

- Mise en place et pilotage d'un centre de services

- Gestion de la rentabilité de l'activité

- Management d'équipes techniques

- Gestion de projets

- Assistance MOA

- Bon relationnel client

- Développement logiciel (Architecture, Spécification, Design ...)

- Assurance qualité et tests logiciel,

- Environnement international.



J'ai eu l'opportunité de développer pendant mes 8 premières années une expertise en conception et développement d'applications Java/Swing, .Net et PHP.



Ensuite, j'ai été chef de projets au forfait, et tout étant mordu de technologies, j'ai toujours veillé à acquérir des compétences managériales afin de faire évoluer mon périmètre de responsabilités.



Depuis 2010, je suis chef de projets sur des centres de services et sur un pôle de projets internes.



Gestion De Projets

Java

Linux

nouvelles technologies

qualité

manager

chef de projet

pragmatique

Informatique

Java Platform

Javascript

PHP

SQL

Gestion De Configuration

systèmes d'information