Davy KURZYDLOWSKI

Ma valeur ajoutée, mes expertises :



- Traitement des déchets dangereux et non dangereux

- Transport des matières dangereuses et non dangereuses

- Capacités techniques :

capacité de transport de marchandises ;

capacité de transport de personnes

commissionnaire de transport

- Reprise et développement d’exploitations

- Obtention et renouvellement des normes ISO 9001 et 14001











Mes compétences :

Management de transition

Développement des compétences

Amélioration de process

Reprise d'entreprise

Analyser et améliorer les performances

Amélioration de la productivité

Management

Déchets

Transport