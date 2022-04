De Greef JACKY

Accompagnateur sur Kyôto - Accompanist in Kyoto

Vous recherchez peut-être un accompagnateur efficace et dynamique sur Kyôto et le Kansai.

Passionné de voyages, photographe, accompagnateur depuis des années.

Une expérience de 30 ans comme organisateur d’évènements et de voyages.

J’ai débarqué au Japon ou je suis tombé amoureux de l’hospitalité sans limite et de la gentillesse des Japonais.

J’ai décidé de déposer mes valises à Kyôto afin de découvrir et de partager mes passions pour ce pays et son peuple en tant qu’accompagnateur dans la province du Kansai.

Je propose d'une à plusieurs journées de découvertes dans et hors Kyôto.

J’accompagne et organise aussi des séjours a la demande pour groupes de minimums 4 personnes - Max 10 personnes pour l’aisance des participants dans le Kansai, qui avec Kyôto sont le centre de la culture japonaise.

Je vous propose ma candidature comme partenaire freelance à Kyôto.

je parle français, anglais, néerlandais,

Mes expériences m'ont donné de solides compétences dans ce domaine.

Je pourrais donc mettre mon savoir-faire à votre profit.

Mobile et disponible, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



You may be looking for an efficient and dynamic accompanist on Kyoto and Kansai.

Passionate travel, photographer, accompanist for years.

An experience of 30 years as organizer of events and Travel.

I landed in Japan and fell in love with the unlimited hospitality and kindness of the Japanese.

I decided to drop off my suitcase in Kyoto to discover and share my passions for this country and its people as a companion in Kansai province.

I propose from one to several days of discoveries in and out of Kyoto.

I accompany and organize also stays on request for groups of minimums 4 persons - Max 10 people for the ease of the participants in Kansai, who with Kyoto are the center of the Japanese culture.

I propose you my candidacy as a freelance partner in Kyôto.

I speak French, English, Dutch,

My experiences have given me solid skills in this field.

So I could put my expertise to work for you.

Mobile and available, I remain at your disposal for any further information.



Mes compétences :

Fr / Eng / Nl

Freelance photographer

Travel organizer

Accompagnateur / Accompanist - Kyoto/Kansai