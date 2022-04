De Kerdrel HUGUES

Pendant un peu plus de 20 ans j'ai dirigé des PME dans le secteur des nouvelles technologies informatique/bureautique/etc..). Marché en perpétuel évolution qui demande une remise en cause de tous les instants pour diriger des services commerciaux performants.

Désormais je me suis lancé un nouveau challenge en me mettant au service de chef d'entreprise souhaitant définir un projet et une nouvelle stratégie. L'expérience acquise m'a permis de devenir un spécialiste des stratégies commerciales, des marchés grands comptes, de la gestion des forces de ventes et en général du conseil pour les PME.