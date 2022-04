Développeur Commercial comme cadre salarié et entrepreneur.



Connaissance du marché du BTP et de la vente de services en B to B.



En recherche active sur régions PACA et Languedoc Roussillon.



Mes compétences :

Anglais

Commerciales

Gestion de Centre de Profit

Motivation

Stratégie commerciale

Investissement

Gestion de Patrimoine

Conseil financier