De La Brosse BRUNO

En 1995 j'ai crée le Cabinet PETERSON, conseil en investissement immobilierArray dont le siège est à Vannes.

En 2000 et 2001, ouverture des bureaux de Nantes puis de Rennes.

En 2007, ouverture du bureau d'Orléans sous franchise.

2012 Cabinet Peterson devient Peterson.fr



Conseil en investissement , Peterson.fr intervient auprès des particuliers dans plusieurs domaines: la retraite, l'épargne, la prévoyance, le patrimoine et l'immobilier.



Il est très présent sur Internet, grâce à son site: ww.peterson.fr

Il intervient sur tout le territoire national, pour l'ensemble de ses domaines de compétences. Affilié au SNPI et à l'ANCOFI, son activité est réglementée.



Ses atouts: compétence,sérieux, indépendance.



20 ans d'expérience dans l'agro-alimentaire, en contact avec la grande distribution dont 7 ans chez Jacques VABRE (cafés) sur la région ouest et sud Ouest et 8 ans à la Biscuiterie NANTAISE sur la région Rhône-Alpes et sur toute la moitié Sud, de bordeaux à Belfort.

En contact avec les centrales d'achats, la négociation et le management des hommes ( 30 personnes)



Mes compétences :

Management

Conseil

Développement commercial

Épargne

Communication

Marketing

Immobilier

Accompagnement

Coaching

Formation