Morbihan GERME

SI TU ES CURIEUX(SE), TU AURAS SÛREMENT ENVIE DE VENIR DÉCOUVRIR GERME,

SI TU ES DÉBORDÉ(E), TU AS PEUT ÊTRE BESOIN DE VENIR DÉCOUVRIR GERME,

QUELQUE SOIT TA MOTIVATION, TU ES LE(LA) BIENVENU(E)



GERME, traduisez Groupe d'Entraînement et de Réflexion au Management des Entreprises,est un organisme de formation en management.



allez voir ce qui s'y vit dans le morbihan :Array

allez voir ce qui s'y vit en France : blog.germe.com



Il s'adresse aux managers qui souhaitent conjuguer performance économique et progrès humain dans leurs entreprises.



Plus de 1300 managers répartis sur 90 groupes s'exercent au management sur le territoire français, les Antilles et la Belgique et partagent les valeurs Germe : progrès, respect, ouverture, confiance, humilité, ensemble (P.R.O.C.H.E).



Ces managers occupent une fonction d'encadrement dans une équipe de direction d’entreprises privées, publiques, d’associations ou de collectivités territoriales et sont parfois dirigeants de TPE.





L'Offre Germe

Germe a pour vocation de promouvoir les progrès du management auprès des entreprises, notamment en organisant des échanges d'expérience et des rencontres entre cadres dirigeants avec des intervenants.



C'est une offre basée sur des parcours de perfectionnement managérial autour de thèmes de management qui visent à répondre à la question du comment.

Pour favoriser l'échange et l'appropriation, les parcours comprennent des journées d'atelier centrées sur la mise en oeuvre en entreprise et le retour d'expérience.

Les animateurs Germe

Les animateurs occupent une place centrale dans le fonctionnement de Germe.

Ils donnent vie à chaque journée de formation en la préparant, en l'animant et en assurant son suivi.



Ils bâtissent avec le groupe le parcours pédagogique à partir de la réalité du terrain. Ils sont à la fois des interlocuteurs privilégiés pour les membres de leurs groupes, notamment le président et pour l’ensemble des acteurs Germe.



Ils établissent des relations régulières avec les réseaux partenaires de l’environnement économique local pour assurer le développement et le renouvellement permanent du groupe.

Le progrès des managers au service du progrès des entreprises

Développer et mettre en oeuvre de nouvelles compétences en management

Germe aide à développer la personnalité des cadres de direction, leurs compétences et leur motivation, leur sens des responsabilités et de l’engagement personnel. Ainsi, Germe contribue efficacement au progrès des entreprises les plus performantes et participe aux recherches sur les évolutions du management, notamment sur les thèmes touchant aux processus de changement de l’entreprise, à l’émergence de nouvelles formes de management et aux formes de travail en réseau.

L'offre pédagogique

Elle est basée sur des parcours de perfectionnement managérial autour de thèmes de management qui visent à répondre à la question du comment. Un cycle de formation Germe est composé de deux parcours pédagogiques comprenant chacun trois journées de formation avec intervenant expert et une journée atelier d’entraînement et de réflexion, afin de favoriser les échanges et l’appropriation.



Au total 8 journées de formation par an.