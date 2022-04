De Lannoy FLORENCE

Je dispense des cours de droit et d'économie dans deux instituts de formation professionnelle pour les futurs diplômés en Bts Management des Unités Commerciales, et en Bts Pme Pmi ;

Par ailleurs je dispense des cours d'anglais aux modules précédents en mettant en avant l'oral et l'écrit par le biais, pour le premier, d'outils comme la vidéo, l'image, le dialogue entre plusieurs étudiants, pour le second, de moyens comme des textes accompagnés de compréhension écrite et d'avis personnel à développer sur un sujet d'actualité. Je mets l'accent sur les points de grammaire et de vocabulaire pour ces deux types d'exercice.



Par ailleurs, j'aide les élèves de terminale ES à préparer leur bac par le biais d'exercices tels le commentaire mais aussi la dissertation.



Enfin, j'octroie une aide personnalisée aux étudiants en Droit de première et deuxième année en leur apprenant la technique du commentaire d'arret, celle du cas pratique, et pour terminer la façon de condenser un cours en gardant la trame du plan.



Mes compétences :

