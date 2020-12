15 années en grande distribution,

6 années en centrale d'achat ,

11 années comme responsable commercial et des achats et de la logistique avec son entrepôt, pour un réseau de magasins

5 années de formateur expert et ingénérie

sont des acquis qui apportent bon nombre de facettes de compétences et de savoir faire .



Mes compétences :

Relationnelle

Management

Organisation

Négociation

Budget + Performances

Reporting

Formation et ingénérie

Budget & Achat

Gestion des stocks

Achats et logistique