Déborah CHAUFOURNIER (DOURLENS)

Conseillère en emploi depuis mars 2019, j'accompagne et aide environs 600 personnels aussi bien dans leur orientation professionnelle que dans leur transition professionnelle vers un emploi dans le milieu civil ou de la fonction publique, via divers dispositifs.

Je collabore avec divers employeurs et organismes de formation toujours prêts à contribuer pour une nouvelle vie professionnelle.

Je suis toujours disponible, à l'écoute des personnels et sais les orienter au mieux pour leur réussite.

Je suis toujours disponible pour de nouvelle collaboration quelque soit le domaine d'activité.



Mes compétences :

LibreOffice

Prospection

Rédaction

Relationnel

Linux

Réseau

Accompagnement à l'emploi

Gestion du courrier

Accompagnement individuel

Suivi clientèle

Accueil physique et téléphonique

Planification

Organisation

OpenOffice

SAP

Entretiens professionnels