Déborah DEGUETTE

Mes différentes missions m’ont permis de faire preuve d’adaptation mais aussi gérer des situations d'urgences, mes activités para-professionnelles de m’ouvrir vers l’extérieur et de venir en aide aux autres.



J'ai pu mettre en œuvre ma résistance au stress ainsi que ma capacité à prioriser des tâches. J'ai la capacité de travailler de façon autonome avec prise d’initiative et le sens des responsabilités. J'ai le sens de la diplomatie, une capacité d’analyse et d'organisation. Je suis énergique, enthousiaste, motivée, rigoureuse et volontaire avec un esprit d'équipe et d’ouverture. Ces derniers ainsi que les bonnes qualités communicationnelles et relationnelles m'ont permis de relever et d'accomplir différents challenges tant professionnels qu'au niveau du bénévolat.



Mon but aujourd'hui : combiner ces différentes expériences afin d'apporter le meilleur de moi dans les domaines Logistique, achats et management. et si possible mettre à profit mes compétences professionnelles et humaines dans un contexte interculturel



deborah.deguette@gmail.com



Mes compétences :

Bénévolat

Humanitaire

Industrie automobile

Leadership

Travail en équipe

Logistique

Supply chain

Management

5 S

SAP

Gestion opérationnelle

Conduite de projet

TPM

Lean

Kanban

ISO 900X Standard